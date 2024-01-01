رداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق اهالي قطاع غزّة، هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق، مساء اليوم الأحد، هدفاً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

وفي بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد “الاثنين بالتوقيت المحلي”، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق أنّ “مجاهديها هاجموا هدفاً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بالأسلحة المناسبة”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية في العراق في بيانها، أنّ الهجوم يأتي “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

المصدر: وكالات