هبوط مروحية صهيونيّة على الاطراف الشرقية لحيّ التفاح شمال شرق غزة لإجلاء جنود الاحتلال المصابين والقتلى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2024 - 02:40

هبوط مروحية صهيونيّة على الاطراف الشرقية لحيّ التفاح شمال شرق غزة لإجلاء جنود الاحتلال المصابين والقتلى

منذ 48 mins 1 January، 2024
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