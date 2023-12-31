كتائب القسام تنشر فيديو لمنظومة صواريخها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 23:04

كتائب القسام تنشر فيديو لمنظومة صواريخها

منذ 1 ساعة 31 December، 2023
صواريخ القسام
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

كتائب القسام تنشر فيديو لمنظومة صواريخها.

المصدر: موقع القسام

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