الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: عدد الشهداء هذا العام هو ‫الأكبر في فلسطين منذ النكبة و98% منهم في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54

الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء: عدد الشهداء هذا العام هو ‫الأكبر في فلسطين منذ النكبة و98% منهم في قطاع غزة

منذ 32 mins 31 December، 2023
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