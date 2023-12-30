أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء السبت، عن مقتل ضابط أسير لديها، بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحريره.

وأكدت الكتائب، في بلاغٍ عسكري وصل وكالة “صفا”، اشتباك مقاتليها مع عناصر قوة إسرائيليّة حاولت تحرير الضابط.

وقالت إن: “إحدى مجموعاتنا المقاتلة والتي كانت تؤمن أحد أسرى العدو الصهيوني تعرضت لهجوم من قوة صهيونية خاصة حاولت تحرير ذلك الأسير من خلال التسلل إلى مكان تواجد المجموعة المؤمنة لذلك الأسير”.

وأضافت “لكن يقظة رفاقنا وجاهزيتهم حالت دون نجاح تلك الوحدة الجبانة، واشتبكوا معهم من مسافة صفر وكبدوهم العديد من الخسائر البشرية، حيث انسحبت هذه الوحدة جارة وراءها ذيول الخيبة والهزيمة بعد اكتشاف أمرها”.

وتابعت”العدو الصهيوني بغبائه وعنجهيته استهدف بسلاح الطيران ذلك المكان لتغطية انسحاب جنوده المهزومين؛ مما أدى لمقتل ذلك الأسير وإصابة مجموعة من رفاقنا إصابات متوسطة، ولا زالت الكتائب تحتفظ بجثة الأسير”.

وأشارت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إلى أن لديها صورة للضابط الإسرائيلي المقتول والنقالة التي تركتها القوّات الخاصة خلفها.

وفي سياق متصل، قالت الكتائب إن بحوزتها “حاسوب محمول ومعلومات وفلاشات من فرقة غزة بجيش الاحتلال”.

وأكدت امتلاكها- من خلال ما استولت عليه- “معلومات ثمينة وقيمة وخطط عسكرية وبيانات خاصة لن نفصح عنها، ومقاتلينا الآن يستفيدون منها في إطار المعركة المستمرة”.

المصدر: مواقع