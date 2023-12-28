سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية وقذائف الهاون تجمعا كبيرا  ‫لجنود العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في جنوب شرق حي الزيتون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 18:20

سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية وقذائف الهاون تجمعا كبيرا  ‫لجنود العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في جنوب شرق حي الزيتون

منذ 1 ساعة 28 December، 2023
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