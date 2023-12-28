كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 16:28

كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 28 mins 28 December، 2023
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