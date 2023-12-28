جيش الاحتلال يعترف بإصابة 49 ضابطاً وجندياً خلال المعارك مع المقاومة في غزة خلال الساعات الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 14:30

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 49 ضابطاً وجندياً خلال المعارك مع المقاومة في غزة خلال الساعات الماضية

منذ 7 mins 28 December، 2023
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