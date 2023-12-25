الشهيد المجاهد وسام خليل حمود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2023 - 14:46

الشهيد المجاهد وسام خليل حمود

منذ 13 mins 25 December، 2023
wisam-hamoud
شهداء على طريق القدس

wisam-hamoud

المصدر: موقع المنار

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