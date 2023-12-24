لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف العدو عند الحدود الجنوبية

تواصل المقاومة الاسلامية استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

واستهدفت المقاومة مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.

وجاء في بيان للمقاومة:

‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

‏ صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:30) من صباح يوم ‏الأحد 24-12-2023 مرابض ‏العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية، وأصابتها إصابة مباشرة.‏ ‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 24-12-2023 م ‌‎ ‎ ‏10 جمادى الآخرة 1445 هـ

مراسل المنار افاد عن خمس غارات نفذها الطيران الحربي المعادي على منطقة اللبونة جنوبي الناقورة.

المصدر: موقع المنار