السيد رئيسي: الهزيمة ستكون مصير الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2023 - 15:14

السيد رئيسي: الهزيمة ستكون مصير الكيان الصهيوني

منذ 1 ساعة 23 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة