السيد رئيسي: إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانيّة أولوية في الوقت الراهن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 15:14

السيد رئيسي: إنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانيّة أولوية في الوقت الراهن

منذ 1 ساعة 23 December، 2023
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