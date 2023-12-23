قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر ومدينة أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 01:34

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر ومدينة أريحا

منذ 29 mins 23 December، 2023
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