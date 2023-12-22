ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 21-12-2023

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 21-12-2023، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 00:15 قصف مستعمرة كريات شمونة (بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا كردٍّ على إمعان العدو الإسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها إطلاقًا بالمسّ المدنيّين وعلى عدم سماحها باستباحة قرانا وبلداتنا.

2- الساعة 12:15 استهداف مراكز تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 12:45 شنّ هجومٍ جوّيٍّ بثلاث مسيّرات انقضاضيّة دفعة واحدة على تجمّعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإصابة أهدافها بدقّة وتدميرها.

4- الساعة 15:30 استهداف ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيطها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 17:00 استهداف مستعمرتَي المطلّة ورموت نفتالي (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخيّة وإصابة عددٍ من المباني السكنيّة فيهما كتأكيدٍ على قرار المقاومة بالردّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي الغاشم على قرانا وأهلنا.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 00:30 رماية صواريخ حارقة على أحراج بيرانيت كردٍّ على قيام العدو الإسرائيلي بإحراق حرج الراهب مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وعلى تعاملها بالمثل مع أعمال العدو العدوانية ضدّها.

2- الساعة 11:15 استهداف مستعمرتَي دوفيف وأفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكّدة كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها مع تأكيد المقاومة على عدم تهاونها إطلاقًا بالمسّ بالمدنيّين وعلى عدم سماحها باستباحة قرانا وبلداتنا وعلى ردّها على أيّ اعتداءٍ بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

3- الساعة 13:30 استهداف نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة.

المصدر: موقع المنار