الاحتلال يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2023 - 03:52

الاحتلال يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة

منذ 56 mins 21 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

 

التعليقات

ذات صلة