الشهيد المجاهد محمد حسن جعفر مكي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 15:58

الشهيد المجاهد محمد حسن جعفر مكي

منذ 5 mins 20 December، 2023
mohammad-makki
شهداء على طريق القدس

mohammad-makki

المصدر: موقع المنار

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