الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 15:58

الشهيد المجاهد وسام حيدر مرتضى

منذ 8 mins 20 December، 2023
wissam-mortada
شهداء على طريق القدس

wisam-mortada

المصدر: موقع المنار

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