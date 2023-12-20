طوفان الاقصى| المقاطعة تؤتي اكلها: شركات عالمية تراجع اداءها واخرى تتكبد خسائر كبيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:52

طوفان الاقصى| المقاطعة تؤتي اكلها: شركات عالمية تراجع اداءها واخرى تتكبد خسائر كبيرة

منذ 29 mins 20 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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