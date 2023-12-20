طواقم الإسعاف تنقل 8 شهداء و34 إصابة بعد قصف الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 08:20

طواقم الإسعاف تنقل 8 شهداء و34 إصابة بعد قصف الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 52 mins 20 December، 2023
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