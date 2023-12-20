مصادر فلسطينية: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال  ‫في اليامون بجنين ومخيم بلاطة بنابلس وطمون بطوباس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2023 - 06:50

مصادر فلسطينية: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال  ‫في اليامون بجنين ومخيم بلاطة بنابلس وطمون بطوباس

منذ 38 mins 20 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة