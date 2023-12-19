وزارة الصحة في غزة: 10 شهداء و40 إصابة جراء قصف صهيوني على منزلين بمخيم جباليا والعديد من الشهداء تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2023 - 18:32

وزارة الصحة في غزة: 10 شهداء و40 إصابة جراء قصف صهيوني على منزلين بمخيم جباليا والعديد من الشهداء تحت الأنقاض

منذ 1 min 19 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة