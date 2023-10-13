السيد نصرالله وعبد اللهيان يستعرضان التطورات الأخيرة: تشاور حول المسؤوليات المُلقاة على ‏عاتق الجميع

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري والسفير الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.
وجرى خلال اللقاء استعراض للأحداث والتطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا، وما جرى في المسجد الأقصى والضفة الغربية.
وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية والإقليمية والنتائج المحتملة.
كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها تجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات الخطيرة.
المصدر: موقع المنار