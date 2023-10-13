السيد نصرالله وعبد اللهيان يستعرضان التطورات الأخيرة: تشاور حول المسؤوليات المُلقاة على ‏عاتق الجميع

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله معالي وزير خارجية ‏الجمهورية الإسلامية في إيران حسين أمير عبد اللهيان يُرافقه كلّ من مساعد ‏وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري والسفير ‏الإيراني في بيروت السيد مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء استعراض للأحداث والتطورات ‏الأخيرة في المنطقة، خصوصًا بعد عملية طوفان الأقصى، والعدوان الإسرائيلي ‏المتواصل على غزة، والجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق أهل غزة جميعًا، وما جرى ‏في المسجد الأقصى والضفة الغربية.

وقد جرى تقييم الأوضاع والمواقف الدولية ‏والإقليمية والنتائج المحتملة.

كذلك حصل التشاور حول المسؤوليات الملقاة على ‏عاتق الجميع والمواقف الواجب اتخاذها تجاه هذه الأحداث التاريخية والتطورات ‏الخطيرة. ‏

المصدر: موقع المنار