‫مراسل المنار: 17 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف طائرات  ‫الاحتلال منزل عائلة أبو مدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 03:38

‫مراسل المنار: 17 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف طائرات  ‫الاحتلال منزل عائلة أبو مدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة 

منذ 1 ساعة 13 October، 2023
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