تظاهرات حاشدة في كيان العدو للضغط على نتنياهو ودفعه لإبرام صفقة تبادل

خرج الآلاف الصهاينة السبت إلى الشوارع في كيان العدو الاسرائيلي للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة بنيامين نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على نتنياهو.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات انتقادية ضد حكومة نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.

ويتصاعد شعور اليأس بين عائلات الأسرى الصهاينة مع استمرار عرقلة حكومة نتنياهو التوصل إلى صفقة تبادل، فيما لا تزال تنظم الاحتجاجات ضده.

المصدر: مواقع