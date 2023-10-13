عبداللهيان وصل الى بيروت: الكيان الصهيوني سيكون مسؤولا عن عواقب جرائمه ضد الفلسطينيين

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان فور وصوله إلى مطار بيروت الدولي مساء الخميس “إنني أهنئ الشعب الفلسطيني على عملية طوفان الأقصى التي جاءت ردًا على جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني”.

ولفت عبداللهيان إلى “أننا في بيروت نعلن بصوت عال أن الشعوب والدول الإسلامية لا تطيق استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وشدد على أن “نزوح فلسطينيين خلال 3 أيام وقطع المياه والكهرباء والادوية عن أهل غزة تعتبر جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني”.

وأوضح عبداللهيان أن “استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين وغزة سيلقى ردًا من باقي المحاور والكيان الصهيوني سيكون مسؤولًا عن عواقب ذلك”، وأكد “أننا واستمرارا من مشاوراتنا ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين في لبنان بشأن غزة واجراء المشاورات بشأن القضايات العالمية والإقليمية”.

المصدر: مراسل المنار