مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف اراضٍ زراعية شرق القرارة  ‫بمحافظة خانيونس  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 04:44

مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف اراضٍ زراعية شرق القرارة  ‫بمحافظة خانيونس 

منذ 22 mins 12 October، 2023
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