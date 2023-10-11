المرتضى: اميركا ليست نوحاً وحاملة طائراتها ليست الفلْك والطوفان سيجرف الإحتلال ويغسل الدنس

نشر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه على موقع “اكس” فيلماً مصوراً لمتقاعدين في جيش الاحتلال الاسرائيلي يتباهون فيه بجرائم اغتصاب وقتل مدنيين ارتكبوها ضد الفلسطينيين العزل ابّان النكبة، وغرّد المرتضى” منذ خمس وسبعين سنة وأعداء الإنسانية يغتصبون ويقتلون ويشرّدون ويدمّرون وينفثون الشرّ ويهدمون المجتمعات ويبثّون الفتن في ارضنا المقدّسة…ثم يبتسمون على وقع صفيق وصفاقة ما يُسمّى بالمجتمع الدولي،”

واضاف هم وداعموهم في هذه الدنيا زرعوا الريح وها هم يحصدون ‎الطوفان.”

واردف المرتضى:” مع فلسطين إنسانياً، مع فلسطين اخلاقياً، مع فلسطين لبنانياً، مع فلسطين ايمانياً، مع ‎فلسطين حتى انقطاع النفس!”

وختم:” أميركا ليست “نوحاً”، حاملة طائراتها ليست “الفلْك”، والطوفان الأكبر سيجرف الإحتلال ويغسل الدنس رغما عن انوف المنافقين الظالمين.”

المصدر: منصة اكس