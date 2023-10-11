‫اعلام العدو: اطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع عند أفيفيم  ‫والجيش رد بالنار بعد النتائج القاسية للعملية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 11:56

‫اعلام العدو: اطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع عند أفيفيم  ‫والجيش رد بالنار بعد النتائج القاسية للعملية

منذ 47 mins 11 October، 2023
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