‫الصحة في غزة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية  ‫والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 08:52

‫الصحة في غزة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية  ‫والمؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف

منذ 2 ساعة 11 October، 2023
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