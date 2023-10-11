بالصور | شهداء وجرحى في ليلة عنيفة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 07:22

بالصور | شهداء وجرحى في ليلة عنيفة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة

منذ 44 mins 11 October، 2023
عدوان على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

عدوان 1
عدوان 2
عدوان 3
عدوان 4

المصدر: موقع المنار

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