الصحة الإسرائيلية: عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الآن 2806 منهم 26 بحالة حرجة و336 خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 14:32

الصحة الإسرائيلية: عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الآن 2806 منهم 26 بحالة حرجة و336 خطيرة

منذ 26 mins 10 October، 2023
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