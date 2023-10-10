وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تُعيد قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مما يمنع مغادرة ووصول المسافرين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 13:02

وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تُعيد قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مما يمنع مغادرة ووصول المسافرين

منذ 12 mins 10 October، 2023
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