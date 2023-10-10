استشهاد طفلة وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف اسرائيلي وسط مدينة خان يونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 05:24

استشهاد طفلة وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف اسرائيلي وسط مدينة خان يونس

منذ 24 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة