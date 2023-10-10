الصحة الفلسطينية: 704 شهداء ونحو 3900 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 05:24

الصحة الفلسطينية: 704 شهداء ونحو 3900 مصابا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

منذ 45 mins 10 October، 2023
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