ضمن معركة طوفان الأقصى سرايا القدس توجّه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة بئر السبع المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:42

ضمن معركة طوفان الأقصى سرايا القدس توجّه ضربة صاروخية كبيرة لمدينة بئر السبع المحتلة

منذ 22 mins 9 October، 2023
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