‫غارات اسرائيلية جديدة هي الاعنف على وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:42

‫غارات اسرائيلية جديدة هي الاعنف على وسط قطاع غزة

منذ 29 mins 9 October، 2023
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