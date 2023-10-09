عرين الاسود: “طوفان الاقصى” هي معركة التحرير الكبرى ويجب الانتقال الى مرحلة الهجوم في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 18:42
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وزارة الحرب الأميركية تعلن نشر مقاتلات حربية من طراز اف-35 واف-16 وإيه-10 في منطقة الشرق الأوسط
عرين الاسود: “طوفان الاقصى” هي معركة التحرير الكبرى ويجب الانتقال الى مرحلة الهجوم في الضفة الغربية
منذ 29 mins
9 October، 2023
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