بالفيديو | مسيرات حاشدة في البحرين تضامنا مع فلسطين ونصرة للمقاومة في معركة طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 11:10

بالفيديو | مسيرات حاشدة في البحرين تضامنا مع فلسطين ونصرة للمقاومة في معركة طوفان الأقصى

منذ 14 mins 8 October، 2023
البحرين - تظاهرة في سترة تضامناً مع الأقصى ورفضاً للتطبيع (7)
البحرين - عربي وإقليمي
البحرينيون يخرجون في مسيرات حاشدة غرب العاصمة المنامة رغم المنع الرسمي للتضامن مع فلسطين ونصرة للمقاومة في معركة طوفان الأقصى..

المصدر: موقع المنار

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