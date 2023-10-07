بالفيديو | آثار سقوط الصواريخ على تل ابيب ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 22:34

بالفيديو | آثار سقوط الصواريخ على تل ابيب ومحيطها

منذ 43 mins 7 October، 2023
تل ابيب
عربي وإقليمي - كيان العدو

آثار سقوط الصواريخ على تل ابيب ومحيطها مساء اليوم

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