القناة 12 العبرية: الاوقات الصعبة مقبلة وهناك فلسطينيون يتجولون في كل المستوطنات المحيطة بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 13:16

القناة 12 العبرية: الاوقات الصعبة مقبلة وهناك فلسطينيون يتجولون في كل المستوطنات المحيطة بغزة

منذ 12 mins 7 October، 2023
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