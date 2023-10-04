الخط الساخن| مؤسسة الكهرباء: فواتير بالملايين فهل تجبى من المؤسسات الرسمية؟

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “مؤسسة الكهرباء: فواتير بالملايين فهل تجبى من المؤسسات الرسمية؟” اكدت رئيسة جهاز اوامر التحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان ردينة مرعي ان سبب الازمة المالية التي تمر بها مؤسسة كهرباء لبنان هي نتيجة سياسة الدعم التي مارستها الدولة على فاتورة الكهرباء،

“سياسة الدعم كانت خاطئة”

اكد رئيس لجنة الاشغال العامة والمياه والنقل والطاقة النيابية النائب سجيع عطية ان سياسة الدعم التي كانت تعتمدها الدولة اللبنانية في معظم خدمات الدولة كانت غير مجدية فهي لم تميز بين الغني والفقير، بين العامل وصاحب المصلحة، وهذه السلبية ادت إلى افلاس الدولة. واعتبر عطية ان رفع الدعم خطوة جيدة ولكن المواطن هو الضحية لأنه سوف يدفع فاتورة الكهرباء عن جميع مؤسسات الدولة اللبنانية وعن النازحين السوريين وعن الاخوة الفلسطينين في ظل وجود التعديات على خطوط الطاقة الكهربائية ، واعتبر ان العمل على نزع تلك التعديات لم تنجح لغاية الان وطالب بضرورة تخفيض تكلفة الفاتورة إلى 50%

“جولة للزميلة ديما جمعة في المركز الرئيسيل مؤسسة كهرباء لبنان ”

قامت الزميلة ديما جمعة في جولة داخل اروقة مؤسسة كهرباء لبنان في المركز الرئيسي في منطقة كورنيش النهر حيث الظروف والاوضاع غير صحية التي يعمل فيها موظفو الكهرباء خاصة بعد تضرر المركز بشكل مباشر بعد تفجير مرفأ بيروت حيث لا تهوئة ولا إنارة ، والرطوبة مرتفعة.

” جولة للزميلة ديما جمعة في من منطقة الغبيري والشياح”

استمرت جولة الزميلة ديما جمعة في منطقة الغبيري والشياح حيث اطلعت على اراء المواطنين بشأن تعرفة الكهرباء.

“شكر للإعلام على زيارة المركز الرئيس لشركة كهرباء لبنان.”

وجهت رئيسة جهاز اوامر التحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان ردينة مرعي رسالة شكر للزميلة ديما جمعة على ذهابها الى مركز المؤسسة وتصويرها الواقع الذي يعمل فيه موظفو كهرباء لبنان واعتبرت انها غير لائقة، كما اكدت انه عندما تنتظم الدولة في تأمين الكهرباء فإن المواطن سوف يدفع فاتورة كهربائية ثلث ما يدفعه لصاحب المولدات صحيح ان المواطن لا يثق بالدولة ولكن عند تأمين الكهرباء ويقارن تكلفتها بقيمة فواتير المولدات سوف يعرف الفرق.

“شكاوى الناس”

اثناء عرض الحلقة اتصل عدة مواطنين ورفعوا صوتهم، وابرز ما جاء في المداخلات الهاتفية للمشاهدين :

1 عطل في ساعة كهرباء الدولة وتم الابلاغ عن العطل ولم يأت احد من المؤسسة لمتابعة الموضوع

2- مواطن يطالب التصريح عن السفارات والوزارات التي لا تدفع فواتيرها على الهواء

3- لماذا لا تدفع الفاتورة عبر OMT وذلك توفيرا على المواطن من عناء الذهاب الى المؤسسة

“قطع الكهرباء عن المتقاعس عن دفع الفاتورة ”

اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والمياه والنقل والطاقة النيابية النائب سجيع عطية ان المسؤولية تقع على الحكومة في تحديد طرق جباية فاتورة الكهرباء لان مؤسسة كهرباء لبنان قامت ما هو متوجب عليها القيام به ، ويجب على الوزارات التعاون من خلال قيام كل وزارة بتحديد كلفتها المالية في موازنتها حتى يتم تقييم عمل المؤسسة، كذلك الامر بالنسبة للسفارات اما بالنسبة للنازحين السوريين والاخوة الفلسطينين فهناك ضرورة ابلاغهم بالدفع وعند التقاعس تقوم المؤسسة بقطع الكهرباء عنهم وبذلك تجبر الجهات الدولة الداعمة لهم بدفع الفواتير وبالتالي ضغط على السياسيين بحل هذه المشكلة مشكلة النزوح السوري .