الخط الساخن| حملة اشغال في الضاحية الجنوبية: ورش تنظيف مجاري صرف الامطار انطلقت

في حلقة من الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “حملة اشغال في الضاحية الجنوبية: ورش تنظيف مجاري صرف الامطار انطلقت”

اوضح رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام أن هذا العام سيكون افضل من سابقيه بعد حل العديد من مشاكل تصريف مياه الامطار حيث بدأت ورش الاعمال في تنظيف مجرى المياه منذ شهرآب والعمل هذا العام بدأ مبكرا حيث تمت معالجة معظم النقاط الحمراء مثل منطقة السلطان ابراهيم والمريجة وغيرها.

” العمل على فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي”

كما اشار رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ان هناك العديد من ورش العمل التي انطلقت لفصل خطوط مياه الصرف الصحي عن خطوط مياه الامطار في منطقة الاوزاعي والتي ساعدت في التخفيف من حدة المشكلة واكد ان ابرز ما تم انجازه تم هو إبرام عقد عمل مع وزارة الاشغال للتعاون في فتح مجاري المياه وهو الاول من نوعه بين جهتين رسميتين واثمر نجاحا العام الماضي، والاماكن التي تم الاتفاق على معالجة ازمة صرف الامطار فيها هي فرن الشباك، الشياح، الحدث، خلدة وجزء من منطقة بعبدا والحازمية ونهر الغدير.

“دور المواطن”

شدد رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام على دور المواطن القيام في عدم رمي نفاياته على الطريق لانها تتسبب باغلاق مجاري المياه فالبلدية تقوم بدورها في التنظيف وينبغي على المواطن القيام بدوره وعدم رمي النفايات على الارصفة.

جولة على ورش العمل قرب الجامعة اللبنانية والحارة

في جولة قامت بها الزميلة ديما جمعة على ورش العمل في الضاحية الجنوبية بدأت من محيط الجامعة اللبنانية حيث تعمل آليات وزارة الاشغال العامة والنقل وانتقلت الى حارة حريك حيث اكد السيد عاطف بعجور مسؤول الاشغال في بلدية حارة حريك بدء العمل بتنظيف مجاري صرف مياه الامطار منذ اسابيع.

جولة في منطقة الغبيري

استكمالا لجولة الزميلة ديما جمعة على ورش العمل في منطقة الضاحية الجنوبية وصلت إلى منطقة الغبيري حيث اكد السيد حسين كنج – مراقب الاشغال في بلدية الغبيري ان العمل بدأ منذ 15 تموز ليشمل المناطق التالية: الطيونة، الشياح، مارون مسك، الاوزاعي، السمرلاند، الجناح وشدد على مشكلة رمي النفايات على الطرقات .

عرض مشكلة مواطنة على الهواء واجابة الضيف

في اتصال من مواطنة مباشر على الهواء علّقت على مشكلة تزفيت الطرقات في منطقة برج البراجنة ونكش النفايات فأجابها رئيس الاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس احمد درغام ان العمل البلدي في حزب الله هو القيام بتزفيت جميع الحفريات الصغيرة

المصدر: قناة المنار