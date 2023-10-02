تسعة قتلى على الأقل جراء انهيار سقف كنيسة في شمال – شرق المكسيك

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات أمس في المكسيك عندما انهار سقف كنيسة خلال الصلاة في مدينة سيوداد ماديرو في ولاية تاماوليباس الشمالية الشرقية، وفق حصيلة جديدة أوردتها السلطات المحلية.

وأكد المتحدث باسم أمن حكومة الولاية في بيان، نقلته وكالة “فرانس برس” ، “سقوط تسعة قتلى و40 جريحا”، مشيرا الى أن “هذه الحصيلة غير نهائية”، وكانت حصيلة سابقة للمصدر نفسه أفادت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، مع تواصل عمليات البحث.

ونقلت قناة “ميلينيو” عن أحد عناصر الصليب الأحمر أن “فرق الانقاذ أنجزت عملها، وأنه مع حلول الليل، باتت هذه الفرق تنتظر وصول معدات ومجموعات متخصصة للقيام بمسح أخير تحت الركام للبحث عن ضحايا وناجين”.

وأشار إلى أنه وفق التقديرات، تواجد 80 شخصًا في الكنيسة لدى انهيار السقف، كانوا يشاركون في مراسم عماد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، هناك ما لا يقل عن 20 شخصًا محاصرين تحت أنقاض كنيسة سانتا كروز.

المصدر: فرانس برس