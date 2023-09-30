الرئيس بشار الاسد: التدخل الخارجيّ والحصار الغربيّ يفاقمان الازمة السورية

أكد الرئيس السوريُّ بشار الاسد اَنّ التدخلَ الخارجيَّ والحصارَ الغربيَّ يُفاقِمانِ الازمةَ السورية، مُشدداً على انّ الحربَ على بلادِه لم تَنته .

وفي مقابلةٍ مع التلفزيون الصيني اَوضحَ الرئيسُ الاسد اَنّ بكين تَلعبُ دوراً مُهماً على مستوى العالم، من مبدأِ الشراكة وليس الهَيمنة.

وقال الاسد: الوضع الحالي وضع سيئ، لأن المشكلة الآن بالنسبة للسوريين هي مشكلة معاشية بالنسبة للوضع الاقتصادي أقصد، المعاناة تزداد، وقدرة الشعب السوري الذي كان يعيش دائماً علاقات طبيعية مع مختلف دول العالم يستطيع أن يتبادل معهم التجارة والثقافة والعلم وكل شيء وهي ضرورية، هذا تفاعل ضروري لكي يبقى البلد مزدهراً، هي في حالة خنق متزايد من قبل الدول الغربية، لكن هذا لا يعني بأننا لا نستطيع أن نقوم بشيء وهذا أحد العناوين لهذه الزيارة (الى الصين)”.