الخط الساخن| أزمة مياه حادة في بيروت: ما هي أسباب تراجع التغذية ؟

تحدث رئيس مصلحة توزيع المياه في منطقة بيروت بالتكليف زياد صعب بنبذة عامة عن مصلحة مياه بيروت. واشار الى ان المصلحة تنقسم إلى دائرتين دائرة بيروت الشمالية والتي تضم الاشرفية ومحيطها ودائرة بيروت الجنوبية التي تضم كل المناطق الباقية من بيروت للحدود البحرية ويستفيد منها قسم من الضاحية الجنوبية (الشياح والغبيري). وقد انعكست الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل سلبي على تقديم خدمة المياه للمواطنين رغم الجباية الناجحة خلال الفترة الماضية.



“جولة على منطقة سليم سلام و الكولا”بناء للعديد من الاتصالات والشكاوي التي وردت إلى صندوق الشكاوى في برنامج نهار جديد حول إنقطاع المياة في منطقة بيروت قامت الزميلة ديما جمعة بجولة على كل من منطقة سليم سلام والكولا والاحياء المحيطة بها للتأكد من صحة مطالب المواطنين وتبين أن البنى التحتية في منطقة سليم سلام قديمة والبعض منها معطل كما اكد احد موظفي الاشغال في مؤسسة مصلحة بيروت على رباح واشار الى القسطل الذي يوصل مصلحة المياة ببرج ابي حيدر قديم ويحتاج إلى الصيانة.“إستكمال جولة الزميلة ديما جمعة في منطقة زقاق البلاط وبرج ابي حيدر”وتابعت الزميلة ديما جمعة الجولة ضمن احياء بيروت حيث اكد المواطنون عدم انقطاع المياه منذ سنوات رغم اشتراكاتهم الرسمية ودفعهم للرسوم وأشاروا الى ان المؤسسة تتذرع بعدم توفر الكهرباء وصعوبة تأمين المازون، في حين التقت الزميلة ديما بمسؤول الملف الاعلامي في منطقة بيروت القطاع السادس في حزب الله مهدي شري الذي تحدث عن تأمين المازوت لكل من محطة برج ابي حيدر ومحطة تلة الخياط وعن عدد من الخدمات التي يقدمها حزب الله لدعم مصلحة المياه.“لماذا يتكرر إنقطاع المياه في منطقة بيروت؟”تحدث رئيس مصلحة توزيع المياه في منطقة بيروت بالتكليف زياد صعب عن مصدرين لتأمين المياه الاول آبار الضنية والثاني من أبار الدامور، حيث تغذي أبار الضنية خزان برج ابي حيدر والدامور تغذي خزان تلة الخياط وبسبب ازمة الكهرباء لا يمكن للمؤسسة ضخ المياه لها وان المشكلة الاساسية هي في تأمين الكهرباء من اجل ضخ المياه الى خزاناتها .“اي تلة صغيرة تحتاج الى مولد”كما اكد رئيس مصلحة توزيع المياه في منطقة بيروت بالتكليف زياد صعب انه لا يمكن للاطراف الاستفادة من المياه اذا كانت ضعيفة والتغذية لاربع ساعات لا تكفي حاجة الناس حيث يوجد اماكن لا يمكن تأمين لها المياه الا بعد تغذية ست ساعات وهي تحتاج الى مولدات ضخ للمياه واقل تلة صغيرة تحتاج إلى مولد كهربائي ليضخ المياه اليها حيث لا بد ان تتوافر الكهرباء لمدة ست ساعات في كل من الدامور وتلة الخياط في نفس الوقت لتصل المياه بوفرة للمشتركين وهذا ما لم يحصل منذ زمن طويل“شكاوى المواطنين حول عدم وجود المياه في مناطقهم”اثناء بث الحلقة ورد العديد من الاتصالات التي تشكو عدم توفر المياه منذ فترة طويلة: في الغبيري اشتكى مواطن من عدم توافر المياه منذ ثلاث سنوات ورغم ان الرسوم مدفوعة، وكذلك في منطقة المصيطبة حيث تم التواصل مع الشركة وكان هناك تهرب من قبل موظفي الشركة في تلبية طلب المتصلة، اما في منطقة الزيدانية فقد انقطعت المياه بشكل نهائي منذ شهر بينما تتوفر في المناطق المجاورة وقد وعد رئيس مصلحة توزيع المياه في منطقة بيروت بالتكليف زياد صعب بمتابعتها.