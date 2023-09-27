إيران تطلق القمر الصناعي “نور-3” بنجاح

نجحت قوة الجو الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في وضع القمر الصناعي “نور-3″ في مداره.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، عيسى زاربور، ان حرس الثورة الإسلامية أطلق القمر الصناعي للتصوير المسمى بـ”نور-3” بواسطة منصة الإطلاق “قاصد” محلية الصنع صباح اليوم الأربعاء ونجح في وضعه في المدار على مسافة ارتفاع 450 كم.

وكتب وزير الإتصالات “أهنئ الشعب الإيراني والعاملين في صناعة الفضاء في البلاد وخبراء الفضاء في حرس الثورة الإسلامية على هذا النجاح. إن شاء الله، سيكون هذا العام عامًا مثمرًا لصناعة الفضاء في البلاد”.

يذكر انه تم إطلاق “نور-1″، كأول قمر صناعي عسكري لإيران، بنجاح ووضعه في مداره بواسطة حاملة “قاصد” في نيسان/ أبريل 2020، وتم وضعه في المدار على ارتفاع 425 كم.

كما تم وضع القمر الصناعي “نور-2” في مداره على ارتفاع 500 كيلومتر بعد 480 ثانية وبسرعة 6.7 كيلومتر/ثانية في آذار/ مارس 2020.

المصدر: وكالة مهر