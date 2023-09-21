جبهة “العمل الإسلامي” : المقاومة الحل الوحيد لردع العدو عن غيه وطغيانه

نددت جبهة “العمل الاسلامي” في بيان ب”العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين واستشهاد عدد من المدنيين العزل وجرح آخرين وكذلك على مخيم عقبة جبر”، لافتة الى أنه وللمرة الرابعة على التوالي وفي أقل من ثلاثة أشهر تقتحم قوات الاحتلال المخيم الذي لا تتعدى مساحته نصف كلم مربع في محاولة لإخضاعه وإسكات صوت المقاومة فيه، إلا أنه يتفاجأ في كل مرة بمقاومة شرسة وبعنفوان المقاومين الذين يترصدون له بكل بسالة، ويكبدونه خسائر جسيمة”.

واستغربت “الجبهة” سكوت المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان والهيئات القانونية العالمية عما يجرى في فلسطين المحتلة، وعن ما يقوم به العدو من مجازر وحشية”، مؤكدة أن المقاومة هي الحل الوحيد لردع العدو ولتحرير الإنسان والمقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام