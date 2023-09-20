الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأعياد ثورتي ٢١ و ٢٦ من سبتمبر : الثورتان العظيمتان أعادتا لليمن سيادته واستقلال قراره الوطني

اصدر الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بيان تهنئة بمناسبة إحتفالات الشعب اليمني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأعياد ثورتى ٢١ و ٢٦ من سبتمبر ،وأكد في بيانه ان ” قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وتأتي يتزامن مع غمرة احتفالات شعبنا اليمني العظيم وقيادته السياسية بأعياد ثورتي الحادي والعشرين من سبتمبر والسادس والعشرين من سبتمبر ، تلك الثورتين العظيمتين التي أعادت لليمن سيادته واستقلال قراره الوطني.

ورفع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات عمال اليمن بهذه المناسبة التهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي و رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى والى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني، وجماهيرنا العمالية على امتداد خارطة الجمهورية اليمنية وإلى أبناء الشعب اليمني العظيم.

واكد في نهاية بيانه أن ” المجد والخلود والنصر لشعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم”.

المصدر: بريد الموقع