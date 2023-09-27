اجواء احتفالية ومساعدات اجتماعية بذكرى المولد النبوي الشريف

لمناسبة ولادة الرسول الاعظم محمد (ص) زار وفد من حزب الله مفتي طرابلس والشمال مهنئا حيث اكد الطرفان على وحدة الصف بمواجهة اعداء الامة.

وأقامت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان والسرايا اللبنانية لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي ندوة فكرية في مركز الجمعية بمدينة صور، لمناسبة ولادة الرسول الأكرم(ص) وأسبوع الوحدة الإسلامية شارك فيها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، وعضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ علي جابر، وحضرها ممثلون عن الأحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وفعاليات وشخصيات. وقد أكدت الكلمات على أن الوحدة الإسلامية هي واجب وعلى المسلمين أن يتحدوا بوجه أعداء الأمة.

من جهة ثانية باشرت جمعية “وتعاونوا” بالتنسيق مع العمل الاجتماعي في حزب الله في منطقة الشمال توضيب حصص غذائية للعائلات المتعففة، في أجواء ولادة نبي الرحمة محمد (ص) وأسبوع الوحدة الإسلامية.

كما وزعت جمعية “وتعاونوا” حصصا غذائية في ذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد (ص)، في منطقة الجناح بالضاحية الجنوبية لبيروت. وتأتي هذه المبادرة من جمعية “وتعاونوا” ضمن سلسلة مبادرات خيرية لتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين في عدة مناطق لبنانية.

وفي اجواء ذكرى ولادة الرسول الاكرم (ص) مفوضية البقاع في جمعية كشافة الامام المهدي تنظم معرضا للرسومات الفنية في رياق.

ولمناسبة المولد النبوي الشريف اقامت جمعية المشاريع الخيرية في بيروت والمناطق حواجز محبة حيث انتشر عدد كبير من المتطوعين بمؤازرة الفرق الكشفية وقاموا بتوزيع الحلوى على المارة. كما جالت مسيرة لفرقة النوبة الرفاعية شوارع العاصمة بيروت على وقع الفرق الموسيقية .