بالصور | خروج مليوني يمني غير مسبوق في صنعاء والمحافظات احياءً لذكرى المولد النبوي ونصرة لغزة

أحيا ملايين اليمنيين في عشرات الساحات الكبرى بالعاصمة صنعاء وعموم المحافظات ذكرى المولد النبوي الشريف بخروج مليوني غير مسبوق.

وتزامن الحضور اليماني هذا العام استمرار العدوان وحرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر ومع المسيرات الأسبوعية التي يخرج بها الشعب اليمني أسبوعيا نصرة لفلسطين وغزة.

وكان الزخم الجماهيري هذا العام غير مسبوقا، استجابة لنداء السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، خلال كلمة له، أمس السبت، الذي دعا فيه أحرار الشعب اليمني إلى الخروج الكبير والمليوني وغير المسبوق على الإطلاق، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

وخرجت المسيرات الأضخم في العالم على الإطلاق بعد ظهر اليوم الأحد الثاني عشر من ربيع الأول بشكل متزامن في عشرات الساحات الكبرى بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والمديريات، إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم.

واكتست الساحات باللون الأخضر والأبيض، فيما صدحت الأصوات بالصلاة على النبي وآله، وبالأناشيد الإسلامية ومنها نشيد الأنصار حين استقبلوا النبي الخاتم في المدينة (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. طلع البدر علينا مادعا لله داع….)

وشهدت المسيرات المليونية ترديد أناشيد المديح المحمدي، والأهازيج التي تعبر عن ارتباط الشعب اليمني برسولهم المبعوث رحمة للعالمين، وأداء البرع الشعبي. وتوجت الاحتفالات المحمدية بكلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حيث عرضت الكلمة في وقت واحد في جميع الساحات عبر شاشات عملاقة.

مسيرة في صنعاء

وشدد السيد القائد في كلمته أن حضور شعبنا اليوم لا مثيل له على الأرض حبا لرسول الله في يوم مولده المبارك، مشيرا إلى أن الإحياء العظيم لهذه المناسبة هو من مظاهر التقدير بنعمة الله والاعتراف برحمته.

وفي تفاصيل الساحات، في العاصمة صنعاء، خرجت الفعالية المركزي الأكبر بميدان السبعين الذي شهد حشودا مليونية تقاطرت إليه من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، ووفودا من مختلف المحافظات والدول العربية والإسلامية، كما أقيمت الفعالية النسائية، بساحة جنوب الكلية الحربية بحي الروضة شمال العاصمة.

وفي محافظة صعدة الحدودية، خرجت المسيرات الحاشدة إلى ساحة الرسول الأعظم في غلفقان غرب المدينة، وكانت قد أقيمت أمس السبت الفعالية النسائية بساحة الملعب جوار جامعة صعدة.

مسيرة في صعدة

وفي ثلاث ساحات احتفلت محافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي في ساحة الشهيد الصماد للعروض، وساحة مظمار الحسينية للفروسية تقاطر إليه أبناء مدينة الحديدة والمديريات الشمالية والشرقية، والمديريات الجنوبية، فيما أقيمت الفعالية النسائية الحاشدة في ساحة ملعب شباب الجيل.

مسيرة في الحديدة

ونفر أبناء محافظة المحويت تعظيما واحتفاء بالمبعوث رحمة للعالمين، ونصرة لفلسطين إلى ساحة الملعب جوار الخط الدائري بمركز المحافظة، فيما أقيمت الفعالية النسائية في ساحتي الدائري بمدينة شبام والمجمع الحكومي بالمدينة.

وفي محافظة مأرب خرج المحتفلين بالمولد النبوي إلى ساحة صرواح قادمين من مديريات صرواح وحريب القراميش وبدبدة ومدغل ورغوان ومجزر، وكذلك خرجوا إلى ساحة الجوبة قادمين من مديريات جبل مراد والعبدية ورحبة وماهلية وحريب والجوبة.

وفي خمس ساحات، احتفل أبناء محافظة إب بالمناسبة، في ساحة المدينة للقادمين من مديريات المربع الشرقي والجنوبي والأوسط إلى، وساحة مدينة يريم لأبناء المحافظة القادمين من مديريات المربع الشمالي، وساحة العدين للقادمين من مديريات المربع الغربي، فيما أقيمت الفعاليات النسائية في ساحتي الاستاد الرياضي بمدينة إب ومدينة يريم.

مسيرة في محافظة إب

وأحيا أبناء محافظة عمران ذكرى المولد النبوي الشريف في ساحتي الرسول الأعظم بالمدينة ومدينة حوث، فيما أقيمت الفعالية النسائية في ساحة الحديقة العامة بالمدينة.

مسيرة في عمران

وفي محافظة ذمار، خرجت مسيرات إحياء ذكرى المولد ونصر غزة في ساحة حرم جامعة ذمار، وساحتين بمدينة ذمار ومحصوبة – الثلوث، كما أقيمت الفعالية النسائية في ساحة حديقة هران.

وشهدت محافظة الجوف، مسيرات حاشدة في ساحة المجمع الحكومي بالحزم لأبناء المحافظة القادمين من مديريات الحزم والخلق والغيل والمصلوب والمتون والزاهر والسيل والمطمة وخب والشعف، وكذلك في ساحة مجمع 22 مايو بالمراشي لمديريات المراشي والحميدات ورجوزة والعنان ووادي سفيان.

كما أقيمت الفعاليات النسائية، في ساحتي مدرستي السرحات بالمتون والسعموم بالزاهر، وساحات مدرسة حسن أبو راس في الشعراء بالمراشي ومدرسة الزاهراء بالعنان ومدرسة الصلل بالحميدات.

وفي محافظة تعز، خرجت المسيرات الكبرى في ساحتي الرسول الأعظم في الجند، والشهيد القائد بالمدينة السكنية في البرح، فيما ستقام الفعالية النسائية في الصالة الرياضية بالحوبان.

مسيرة في تعز

وإلى أقصى الشمال خرج أبناء محافظة حجة الحدودية، إلى ساحة النبي الأكرم غرب سوق الخميس بمستباء.

مسيرة في حجة

وكانت قد خرجت مسيرات، أمس السبت، في ساحة ملعب الشهيد الصماد بمدينة حجة وساحة الرسول الأعظم في مثلث المحابشة بمدينة عبس احتفاء بالمولد النبوي الشريف، كما أقيمت الفعالية النسائية في ساحة حورة أمام مكتب الزراعة بمدينة حجة.

وفي محافظة ريمة، فخرج أبناؤها إلى ساحة الجبين بمركز المحافظة لمديريات الجبين ومزهر وكسمة والجعفرية، وأقيمتالفعاليات النسائية في ساحة منطقة جداجد لمديريات السلفية وبلاد الطعام وأجزاء من بني الضبيبي.

وفي محافظة البيضاء، استقبلت ساحة الرسول الأعظم بالسوادية حشود المحتفين بذكرى ميلاد الرسول الخاتم ـ صلى الله عليه وآله وسلم، والمناصرين للشعب الفلسطيني المظلوم.

وخلال الأسابيع الماضية أقيمت آلاف الفعاليات والاحتفالات والوقفات والأنشطة الرسمية والشعبية في عموم المحافظات والمدن والمديريات والعزل والقرى والحارات احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوج الاحتفالات اليوم الثاني عشر من ربيع بخروج مليوني هو الأضخم الأكبر على الإطلاق في الفعاليات الكبرى احتفالا واعتزازا وفخرا بالميلاد المحمدي.

ومع حلول شهر الربيع المحمدي، ارتدت العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، بحلة خضراء قشيبة، فقمم الجبال والشوارع والأحياء والمباني والمحلات التجارية وحتى السيارات اكتست باللون اللون الأخضر، وعاشت حلة من الفرح والابتهاج غير المسبوق.

وتعكس مظاهر الاحتفاء حب وولاء اليمنيين للرسول الخاتم، المبعوث رحمة للعالمين، والذي أحبهم وأحبوه، في عادة تلقى سنويا زخما أكبر بالعاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، سيرا على نهج آبائهم وأجدادهم المحتفين بذكرى ميلاد خير الآنام، والتي خفت مظاهر الاحتفال له خلال فترات السلطات السابقة التابعة للسعودية، ومحاربة التيارات التكفيرية لهذه المناسبة في محاولة منهم لنزع ارتباط المسلمين بنبيهم.

يذكر أن الشعب اليمني يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وهو لا يزال يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جراء العدوان والحصار الاقتصادي الأمريكي السعودي المفروض على اليمن منذ عشر سنوات.

المصدر: المسيرة نت